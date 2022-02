Coronapandemie Impfpflicht in Österreich endgültig beschlossen

Die Corona-Impfpflicht in Österreich hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Der Bundesrat billigte am Abend das bereits vom Parlament beschlossene Gesetz. Damit könnte die Impfpflicht ab morgen in Kraft treten.

03.02.2022