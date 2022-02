Der Sitzungssaal des österreichischen Nationalrates im Parlament. (imageBROKER / Günter Flegar)

Der österreichische Bundesrat votierte mit 47 zu zwölf Stimmen dafür. Das österreichische Parlament - der Nationalrat - hatte die Impfpflicht bereits vor drei Monaten gebilligt. Sie soll für alle Menschen ab 18 Jahren gelten. Die Umsetzung erfolgt in Phasen. So wird erst vom 15. März an mit Stichproben kontrolliert. Ob später eine lückenlose Kontrolle kommt, steht noch nicht fest. Bei Verstößen können die Strafen in einem verkürzten Verfahren bis zu 600 Euro reichen. Bei Einspruch drohen am Ende des Verfahrens bis zu 3.600 Euro Strafe.

Gerichte rechnen mit Beschwerdeflut

Die Impfpflicht ist auch in Österreich umstritten. Die Verwaltungsgerichte rechnen mit einer Flut von Beschwerden. Bislang gibt es in keinem anderen EU-Land eine allgemeine Impfpflicht. Griechenland und Italien haben sie allerdings für ältere Bürger eingeführt.

Rund um die Einführung der Impfpflicht ist auch eine Debatte um Österreichs kostenlose PCR-Tests entflammt. Denn in Februar sollen Ungeimpfte nach monatelangen Beschränkungen wieder Zutritt zu Gastronomie und Veranstaltungen bekommen, wenn sie negative Tests vorlegen. Dies könne die Impfpflicht teilweise neutralisieren, gab unter anderen der oberste Rechtsvertreter des Staates, Wolfgang Peschorn, zu bedenken. "Die Denklogik ist etwas, das manchmal nicht beachtet wird", sagte er dem ORF.

