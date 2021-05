In Baden-Württemberg und Berlin sind die Impfpriorisierungen in Arztpraxen vollständig aufgehoben worden.

Bayern folgt voraussichtlich im Laufe der Woche, Sachsen am 24. Mai. Auch Thüringen kündigte den Schritt an. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung besonders gefährdeter Gruppen bestehen. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit führte aus, Haus- und Facharztpraxen dürften nun von der vorgeschriebenen Reihenfolge abweichen, wenn sie ihre Impfdosen nicht für priorisierte Gruppen verbrauchen könnten.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.