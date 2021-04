Im europäischen Vergleich kommt Deutschland bei seiner Impfkampagen eher mittelmäßig voran. Dennoch macht sich die Bundesregierung jetzt schon Gedanken darüber, welche rechtlichen Folgen die Impfung für diese Gruppe nach sich ziehen soll. Beim Impfgipfel sollen auch die Regierungschefs der Länder in die Überlegungen einbezogen werden. Dabei soll auch darüber gesprochen werden, welche Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte überhaupt noch zulässig sind.

Die Diskussion über die Rückgabe von Freiheitsrechten ist eng verkünpft mit der Forderung nach einer Beschleunigung der Impfkampagne und einer Aufhebung beziehungsweise Lockerung der Impfpriorisierung. So gibt es Überlegungen, die Priorisierungen aufzugeben, um jetzt schnellstmöglich die Breite der Bevölkerung zu erreichen. Vor dem Impfgipfel am Montag, 26. April, forderten die niedergelassenen Ärzte in Deutschland, die Impfpriorisierung spätestens in zwei bis drei Wochen aufzuheben.

Auch der Vorsitzende der Bundesärztkammer, Klaus Reinhardt, sagte im Deutschlandfunk, dass er große Sympathien dafür habe, die Impfpriorisierung aufzugeben. Der organisatorische Aufwand sei groß - und man solle die Zeit lieber nutzen, um möglichst vielen Menschen eine Erstimpfung zukommen zu lassen. "Ich glaube, wenn wir jetzt mehr Impfdosen bekommen, dann würde die Impfpriorisierung aufhalten und dann würde die Zeit auch unter Umständen zu Lasten der Versorgung der anderen Erkrankten gehen", so Reinhardt. Insofern "täte man allen Beteiligten einen Gefallen und der Sache selbst auch, wenn man von dem Moment an, wo wir feststellen, dass die Impfdosen-Zahl in den Arztpraxen deutlich mehr wird, die Impfpriosierung aufgibt."

In Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wurde der Impfstoff von Astrazeneca bereits in Hausarztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben. Wie lange hält man bei den anderen Vakzinen noch an der Priorisierung - Alte, chronisch Kranke und Menschen aus bestimmten Berufsgruppen zuerst - fest?

Spahn und STIKO wollen zunächst an Priorisierung festhalten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet spätestens im Juni eine Aufhebung der Impfpriorisierung. Knapp die Hälfte der Über-60-Jährigen sei aktuell schon mindestens einmal geimpft, im Mai könne bundesweit die letzte Priorisierungsgruppe 3 geimpft werden. Dieser Meinung schloss sich auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, an. Er sagte im Deutschlandfunk, solange der Impfstoff ein knappes Gut sei, müsse an der Impfpriorisierung festgehalten werden, um die Schwächsten zu schützen. Anfang Juni werde vermutlich genug Impfstoff vorhanden sein, um die Priorisierung aufheben zu können.

Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, plädiert dagegen dafür, die Priorisierung schon im Mai fallen zu lassen. "Wir müssen, ich wiederhole das, wenn die 70, 80-Jährigen, die Hochrisikogruppen, wenn die jetzt geimpft sind, dann müssen wir darüber nachdenken, dass das, was richtig war, dass es die Priorisierung gab, höchste Priorität, hohe und erhöhte Priorität – das haben wir auch im Bundestag debattiert -, dass das dann beendet werden muss", sagte er im Deutschlandfunk.

Abweichung vom Impfreihenfolge schon jetzt möglich

Die Impfpriorisierung war wegen der knappen Impfstoffmengen zum Schutz der am stärksten Gefährdeten von der STIKO ausgearbeitet worden. Im Beschluss der Bund-Länder-Runde vom 3. März 2021 heißt es jedoch: "Die tatsächliche Entscheidung der Priorisierung erfolgt nach jeweiliger ärztlicher Einschätzung vor Ort." Demnach kann von der Reihenfolge dann abgewichen werden, "wenn dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist, insbesondere um den Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden". Das gilt für Impfzentren und Hausärzte gleichermaßen.

"Hausärzte halten sich an die Vorschriften, aber sind pragmatisch", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, im Deutschlandfunk. Die Flexibilität werde sich im Rahmen der Vorgaben der Ethikkommission bewegen. Hausärzte hätten dabei die Möglichkeit, nicht nur nach dem kalendarischen Alter zu gehen. "Wir kennen die Menschen", sagte Weigelt. Individuelle Risiken könnten so berücksichtigt werden. Wenn die Impfstoffmenge ein bestimmtes Maß überschritten habe, müsse die Priorität sein, "den zugelassenen Impfstoff schnellstmöglich allen, die können und wollen, zu impfen", sagte Weigelt zudem Anfang April der "Rheinischen Post".

