Die einmilliardste Dosis war demnach teil einer Lieferung, die heute in Ruanda ankam. Covax hat bislang rund 8,8 Milliarden Euro Spenden eingenommen. Die Verantwortlichen betonten, dass der Zugang zu Impfungen gegen Covid-19 immer noch sehr ungleich verteilt ist. 41 Prozent der Weltbevölkerung hätten noch keine Impfung erhalten. Für das vergangene Jahr hatte es sich die Initiative zum Ziel gesetzt, in jedem Land der Erde mindestens 40 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Dies war in vielen Staaten jedoch verfehlt worden.

Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA sind weltweit bislang 9,6 Milliarden Corona-Impfungen verabreicht worden. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation haben immer wieder eine gerechte Verteilung angemahnt.

