Die Datenerhebung des Robert Koch-Instituts zu den Impfungen gegen Covid-19 ist in der Gesundheitsministerkonferenz auf Kritik gestoßen.

Man brauche "Klarheit und Wahrheit" in dieser Frage, sagte der Vorsitzende und bayerische Ressortchef Holetschek nach Beratungen mit seinen Länderkollegen. Man werde RKI-Chef Wieler zur nächsten Konferenz der Gesundheitsminister einladen. Das Robert-Koch-Institut hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Zahl der bereits geschützten Menschen in Deutschland lange Zeit um mehrere Prozentpunkte zu niedrig angegeben wurde. Als Ursache wird vermutet, dass nicht alle Impfungen an die zuständigen Stellen gemeldet worden seien. Die neuen Daten waren durch eine gesonderte Untersuchung in Form einer Umfrage erhoben worden.



Demnach dürfte die Impfquote bundesweit bei über 70 Prozent liegen. Das wären bis zu 3,5 Millionen Menschen mehr als bislang angenommen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.