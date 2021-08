Intensivmediziner haben eine unabhängige, repräsentative Umfrage zum Stand des Impfens in Deutschland gefordert.

Die vom Robert Koch-Institut berichtete Differenz zwischen offiziellen Meldezahlen und den Umfrageergebnissen bei der Impfquote der unter 60-Jährigen müssten schnell überprüft werden, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sollte die Impfquote tatsächlich viel höher liegen als gemeldet, hätte man gerade mit Blick auf den Herbst eine viel entspanntere Lage.



Nach einer Befragung des RKI sind offenbar deutlich mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft als bislang offiziell erfasst. Besonders auffällig ist danach die Differenz in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen. So waren nach offiziellen Angaben 59 Prozent von ihnen geimpft, laut der Befragung waren es aber 79 Prozent.

