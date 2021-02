Wegen Unregelmäßigkeiten in der Impfreihenfolge hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Disziplinarverfahren gegen Halles Oberbürgermeister Wiegand und zwei Landräte eingeleitet.

Das teilte die Behörde am Nachmittag mit. Zugleich hieß es, der Vorgang stelle keine Vorverurteilung dar. Vielmehr gehe es darum, das dienstrechtlich relevante Verhalten der Betroffenen in einem geordneten Verfahren zu prüfen. Alle drei Politiker - neben Wiegand die Landräte Handschak und Dannenberg - hatten eingeräumt, schon gegen Corona geimpft zu sein, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren.

