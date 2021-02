In mindestens neun Bundesländern gibt es Fälle von Verstößen

Das ergab eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien etwa Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten zum Zuge gekommen, obwohl sie nicht zur ersten Prioritätsgruppe gehörten. In den meisten Fällen seien die vorgezogenen Impfungen mit übrig gebliebenen Dosen begründet worden, hieß es.



Die Reihenfolge der Impfungen ist in der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums klar geregelt: Zunächst sollen Menschen über 80 Jahre geimpft werden, außerdem jene Personen, die durch ihre Arbeit in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Impfzentren ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben. Sie gehören der Gruppe der höchsten Priorität an.

