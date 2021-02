Bundesgesundheitsminister Spahn will Konsequenzen prüfen, wenn bei Impfungen gegen das Coronavirus nicht die vorgeschriebene Reihenfolge eingehalten wird.

Es gehe darum, ob Sanktionen wie Bußgelder Sinn ergeben könnten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Der Umgang mit übrig gebliebenem Impfstoff in den Impfzentren könne noch genauer definiert werden. Dieser könnte unter Umständen an Feuerwehrleute und Polizisten gehen, die dann aber schnell verfügbar sein müssten. In mindestens neun Bundesländern gab es nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur Fälle von Verstößen gegen die Impfreihenfolge. Dabei seien etwa Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten zum Zuge gekommen, obwohl sie nicht zur ersten Prioritätsgruppe gehörten. In den meisten Fällen seien die vorgezogenen Impfungen mit übrig gebliebenen Dosen begründet worden, hieß es.



Bundeskanzlerin Merkel sagte im ZDF, die Impf-Situation werde sich angesichts der stetig wachsenden Liefermengen bald entscheidend verbessern. Ende März oder im April werde man eher Probleme haben, die zur Verfügung stehenden Dosen sofort zu verimpfen.

