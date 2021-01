Heute Mittag will Bundesgesundheitsminister Spahn die Öffentlichkeit über den Stand der Impf-Aktion gegen das Coronavirus informieren. Hinter den Kulissen rumort es jedoch. Die "Bild"-Zeitung berichtet, Kanzlerin Merkel wolle Spahn "entmachten". Gestern hatte sie ihren Minister noch gelobt.

Seit dem Vormittag sitzen die Kanzlerin und mehrere Fachminister zusammen, um über eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland zu beraten. Denn es gibt viel Kritik am bisherigen Vorgehen. Zu wenig Impfstoff, Pannen bei der Terminvergabe, unterschiedliche Regelungen in den Ländern - so lauten die Vorwürfe, die längst nicht alle der Bundesregierung angelastet werden können. Doch sie steht im Fokus - und hier besonders: Gesundheitsminister Spahn.

"Bild" berichtet von neuer Arbeitsgruppe - ohne Spahn

Die "Bild"-Zeitung behauptet nun, Kanzlerin Merkel wolle Spahn die Verantwortung für die Beschaffung des Impfstoffs entziehen. Sie habe die Zuständigkeit in die Hände einer Arbeitsgruppe gelegt, der unter anderem Kanzleramtsminister Braun, Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz angehören sollen - nicht aber der bisher zuständige Spahn.



Eine Bestätigung gibt es dafür nicht. Das betonte heute früh Deutschlandfunk-Korrespondent Theo Geers. Er verwies darauf, dass Merkel ihren Minister und CDU-Parteikollegen gestern noch öffentich gelobt habe. Spahn mache "einen prima Job" und die Frage des Vertrauens "stelle sich nicht". Vielmehr könne man froh sein, dass der Gesundheitsminister so aktiv sei.

Ärger um Strategie bei Impfstoff-Beschaffung

Tatsächlich könnte sich Merkel aber über Spahn geärgert haben. Denn am Montag berichtete die "Bild"-Zeitung darüber, dass Merkel Spahn daran gehindert habe, mit drei anderen EU-Staaten zusätzliche Corona-Impfstoffe zu beschaffen. Das ließ Merkel nicht gut aussehen. Hatte Spahn die Information durchgestochen, um die Verantwortung für die Impf-Probleme von sich zu schieben? Die "Bild"-Zeitung behauptet, Merkel vermute das. Eine Bestätigung fehlt auch hier.



Spahns politische Zukunft

Spahn steht nicht nur als Gesundheitsminister unter Druck. Mitte Januar will die CDU auf ihrem Parteitag einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Spahn tritt dabei im Team mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet gegen die Kandidaten Merz und Röttgen an. Eine eigene Kandidatur hatte Spahn zuletzt zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.