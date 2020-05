Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus sind mehr als 13.000 Freiwillige nach eigenen Angaben bereit, sich zu Forschungszwecken gezielt mit Sars-CoV-2 anstecken zu lassen.

Sie haben sich online bei der US-amerikanischen Kampagne "1 Day sooner" registriert. Die Organisation wirbt für Tests an Freiwilligen, mit denen die Erforschung von Impfstoffen beschleunigt werden könnte. Gesucht werden Menschen im Alter von 20 bis 45 Jahren, die keine Vorerkrankungen haben. Vorzugsweise sollen sie in Regionen leben, in denen das Coronavirus schon stark verbreitet ist. Die Organisatoren argumentieren, so versuche man, das relative zusätzliche Risiko für die Versuchspersonen gering zu halten.



Vorgeschlagen werden sogenannte "Human Challenge Trials", in denen Versuchspersonen noch nicht zugelassene Impfstoffe erhalten und danach gezielt dem Virus ausgesetzt werden. In der klassischen Erprobung von Impfstoffen bleibt es dagegen dem Zufall überlassen, ob die Versuchspersonen dem Virus in ihrem Alltag begegnen oder nicht. Dadurch sind größere Stichproben und längere Zeiträume nötig. In der gegenwärtigen Pandemie könne eine Beschleunigung um jeden einzelnen Tag Leben retten, erklären die Organisatoren der Kampagne - daher auch der Name "1 Day sooner".

Kampagne wirft ethische Fragen auf

Die Kampagne sammelt zunächst nur Interessensbekundungen und Kontaktinformationen möglicher Freiwilliger. Ob tatsächlich eine Studie zustande kommen wird, ist noch nicht klar. Die Organisationen setzen sich auch mit der Geschichte und der Ethik dieser Art der medizinischen Forschung auseinander. Man sei sich bewusst, dass in solchen Experimenten in der Vergangenheit gegen ethische Grundsätze verstoßen worden sei, etwa weil die Teilnahme nicht freiwillig war oder die Teilnehmer nicht ausreichend über die Risiken informiert wurden. Besonders davon betroffen gewesen seien arme Menschen, Frauen und People of Color.



Die Weltgesundheitsorganisation fordert für künftige Studien mit gezielten Infektionen klare ethische Rahmenbedingungen. Wichtigste Voraussetzung sei, dass Versuchspersonen auf der Grundlage vollständiger Informationen ihre freie Zustimmung geben könnten. Zudem müsse der aus Studien gewonnene Nutzen klar den Schaden überwiegen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleiden könnten.



Epidemiologen und Ethiker aus den USA unterstrichen unlängst in einem Artikel für die Fachzeitschrift "Journal of Infectious Diseases" den möglichen Nutzen von Impfstoff-Studien mit gezielten Infektionen. Unterstützung kam auch bereits aus der Politik: 35 Kongressabgeordnete forderten US-Gesundheitsminister Azar auf, auch solche Forschung voranzutreiben.



Weltweit werden gegenwärtige zahlreiche mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 erforscht. Auch in Deutschland läuft bereits eine Studie.

