Die Kinderärzte in Deutschland wollen die Entscheidung der Ständigen Impfkommission abwarten, bevor sie Kinder ab zwölf Jahre gegen das Corona-Virus impfen.

Der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte im Bezirk Nordrhein, Gerschlauer, sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer durch die EU habe einen enormen Ansturm auf die Arztpraxen ausgelöst. Viele Praxen ließen den Anrufbeantworter laufen, weil sie auf die Nachfrage kaum reagieren könnten. Für Kinder und Jugendliche sei aber entscheidend, was die Impfkommission sage, so Gerschlauer. Unumstritten sei aus fachlicher Sicht bisher nur, dass chronisch kranke Kinder gegen Covid-19 geimpft werden sollten.



Die EU-Kommission hatte den Impfstoff von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige gestern offiziell zugelassen. Wann die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung aussprechen will, ist noch nicht klar. Sie hat allerdings angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Empfehlung für Kinder geben wird, sondern nur für Vorerkrankte.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.