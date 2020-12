Impfstoff gegen Corona Nach der Empfehlung muss Werbung folgen Ein Kommentar von Christine Westerhaus

Die Unsicherheit und der Informationsbedarf in der Bevölkerung zum Thema Impfstoff sind groß, kommentiert Christine Westerhaus. (imago/Sven Simon)

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat grünes Licht für die Zulassung des Impfstoff von Biontech/Pfizer gegeben. Doch die Deutschen sind skeptisch. Politiker sollten sich einmal mehr darüber Gedanken machen, wie sie mehr Vertrauen in den Corona-Impfstoff wecken können, kommentiert Christine Westerhaus.

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech wurde in Windeseile entwickelt und getestet. Kann er da überhaupt sicher sein? Diese Frage treibt viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger um. Und auch die Meldungen über allergische Reaktionen bei vereinzelten Impflingen in Großbritannien und den USA macht die Sache nicht besser.

Doch das Tempo, das die Impfstoffentwickler an den Tag gelegt haben, geht nicht auf Kosten der Sicherheit. Möglich wurde es durch ein sogenanntes "rolling review": Die Ergebnisse der klinischen Tests wurden den Arzneimittelbehörden fortlaufend übermittelt. Und nicht wie üblich gesammelt und erst am Ende der Studie eingereicht. Es sind also allein bürokratische und keine sicherheitsrelevanten Hürden, die bei der Zulassung übersprungen wurden.

Unsicherheit und Informationsbedarf sind groß

Dennoch macht sich Skepsis breit unter den Deutschen. Umfragen zufolge würden sich momentan trotz der derzeitigen Einschränkungen nur noch 49 Prozent mit dem neuen Corona-Vakzin impfen lassen. Obwohl klar ist, dass die Pandemie erst vorbei ist, wenn eine ausreichende Zahl an Menschen geimpft ist. Um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, bei der sich das neuartige Coronavirus nicht mehr ausbreiten kann, müssen etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein, zeigen Berechnungen. Gleichzeitig belegen Untersuchungen, dass die Impfbereitschaft umso größer ist, je mehr Vertrauen die Menschen in die Sicherheit des Wirkstoffs haben. Und dass viele Menschen zuerst Risiken und Nutzen der Impfung gegeneinander abwägen wollen, bevor sie sich entscheiden. Das mag zwar nicht weiter verwundern. Doch es macht eines deutlich: Die Unsicherheit und der Informationsbedarf in der Bevölkerung sind groß. Offenbar hat sich die Bundesregierung zu lange in der falschen Sicherheit gewähnt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger um den Impfstoff reißen werden, sobald er verfügbar ist. Spätestens jetzt, wo die ersten Impfungen kurz bevor stehen, sollte sie aktiv werden.

Vakuum mit wissenschaftlicher Expertise füllen

Anstatt vor allem über die Menge bestellter Impfdosen zu streiten und sich den Kopf über die Logistik der Impfzentren zu zerbrechen, sollten sich Politiker einmal mehr darüber Gedanken machen, wie sie mehr Vertrauen in den Corona-Impfstoff wecken können.



Und zwar über eine gezielte und ehrliche Aufklärungsarbeit: Impflinge sollten genauestens über die leichten Nebenwirkungen informiert werden, die in den klinischen Studien häufig aufgetreten sind, für Impfungen aber normal sind. Diese sollten auf keinen Fall verharmlost werden, um die Menschen nicht zu verunsichern. Und vielleicht noch wichtiger: Um kein Öl auf das Feuer von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern zu gießen. Denn deren Macht erstarkt vor allem dort, wo Menschen mit ihren Fragen allein gelassen werden und in sozialen Medien nach Antworten suchen. Dieses Vakuum muss jetzt – in Form einer breit angelegten Kampagne - mit wissenschaftlicher Expertise gefüllt werden, um Impfgegnern nicht in die Hände zu spielen.

