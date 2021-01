Im nordrhein-westfälischen Halle soll künftig zusätzlich mit der Produktion des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer begonnen werden.

Dies kündigte das US-Unternehmen Baxter an, das über eine entsprechende Anlage in Halle verfügt. Sie werde gegenwärtig auf den Biontech-Impfstoff umgestellt, sagte ein Vertreter von Baxter der Nachrichtenagentur Reuters. Ende Februar oder Anfang März solle mit der Produktion begonnen werden. Dem Reuters-Bericht zufolge soll es sich um einen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe an Impfdosen handeln, der innerhalb von 18 Monaten abgearbeitet werden soll.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.