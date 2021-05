Die Europäische Kommission verzichtet auf eine Verlängerung des Liefervertrags mit dem Impfstoff-Hersteller AstraZeneca.

Dieser werde nicht über Juni hinaus gelten, teile Binnenmarktkommissar Breton mit. Brüssel befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit dem Unternehmen wegen des Vorwurfs, Lieferungen verzögert zu haben.



Gestern hatte die Kommission mitgeteilt, dass die Europäische Union bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer kaufen wird. Demnach verpflichteten sich die beiden Partnerunternehmen in einem Vertrag, die Dosen bis 2023 zu liefern. 900 Millionen davon seien eine Option, die je nach Pandemieverlauf in Anspruch genommen werden könnte.



Mit den zusätzlichen Impfstoffen soll die Immunisierung von Erwachsenen aufgefrischt und an Mutationen angepasst werden. Gedacht sind sie außerdem für die bis zu 80 Millionen Kinder und Jugendlichen in der EU.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.