Australien hat den Lieferstopp von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union kritisiert.

Finanzminister Birmingham sagte dem Fernsehsender Sky News, man sei enttäuscht und frustriert über diese Entscheidung. Aber man habe sich doppelt abgesichert. Von den bestellten bis zu 150 Millionen Dosen Impfstoff würden 50 Millionen in Australien produziert, stellte Birmingham klar.



Italien hatte die Lieferung von 250.000 Dosen Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca an Australien verhindert - und damit erstmals die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union in einen Drittstaat gestoppt. Hintergrund ist, dass die Firma ihre Lieferpflichten an EU-Staaten nicht erfüllt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.