Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine rasche Entscheidung über die Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU gefordert.

Söder sagte "Bild am Sonntag", der Impfmotor dürfe nicht stottern. Mit dem Verfahren um Sputnik V dürfe nicht aus rein ideologischen Gründen getrödelt werden. Bayern hat eine Kaufoption über 2,5 Millionen Dosen des russischen Vakzins.



Die Zeitung schreibt unter Berufung auf Regierungskreise, dass die europäische Zulassungsbehörde EMA wegen fehlender Daten mit einer Entscheidung nicht vor September rechnet. Sputnik V ist bereits seit neun Monaten auf dem russischen Markt und in fast 70 Staaten registriert. In der EU verwenden Ungarn und die Slowakei den Impfstoff ungeachtet der ausstehenden Zulassung.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.