Die Europäische Union hat im Streit mit Großbritannien über mögliche Exportkontrollen von Corona-Impfstoffen an der irischen Grenzen eingelenkt. Das Nordirland-Protokoll bleibe bei der Überwachung von Ausfuhren aus der EU ins Vereinigte Königreich auch in diesem Fall unberührt, hieß es von der EU-Kommission.

Der britische Premierminister Johnson hatte die Europäische Union zuvor aufgefordert, ihre Absichten in Bezug auf mögliche Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland offenzulegen. Dies ist die einzige Grenze zwischen der EU und Großbritannien, die an Land verläuft.



Hintergrund der diplomatischen Verwicklungen war, dass die Europäische Union angekündigt hatte, den Export von Corona-Impfstoffen künftig genehmigungspflichtig zu machen. Der Pharmahersteller Astrazeneca hatte zuvor mitgeteilt, nur einen Teil der versprochenen Lieferungen leisten zu können.



Am späten Abend stellte die EU-Kommission in Brüssel klar: "Die Kommission aktiviert nicht die Schutzmaßnahmen-Klausel." Sollten Impfstoffe jedoch ohne Autorisierung in Drittländer exportiert werden, werde die EU alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, hieß es. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen twitterte, sie habe sich mit dem irischen Premier Martin auf einen "zufriedenstellenden Weg" für die Überwachung der Impfstoffexporte geeinigt. Weitere Details will die EU-Kommission im Laufe des Tages bekanntgeben.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.