Die Europäische Union hat im Streit mit Großbritannien über mögliche Exportkontrollen von Corona-Impfstoffen an der irischen Grenze eingelenkt.

Das Nordirland-Protokoll bleibe bei der Überwachung von Ausfuhren aus der EU ins Vereinigte Königreich auch in diesem Fall unberührt, hieß es von der EU-Kommission. Die EU hatte gestern angekündigt, den Export von Impfstoffen künftig streng zu überwachen und gegebenfalls zu stoppen. Dies hatte in Großbritannien und Irland für Empörung gesorgt, da Kontrollen an der EU-Außengrenze zu Nordirland befürchtet wurden.



Hintergrund ist der Streit zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca. Dieses will nur einen Bruchteil der zugesagten Impfstoffmenge liefern.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.