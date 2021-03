Die Europäische Arzneimittelagentur sieht derzeit kein altersspezifisches Risiko beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seltenen Fällen von Blutgerinnseln sei noch nicht nachgewiesen, aber möglich, teilte die EMA in Amsterdam mit.

Die Überprüfung von neuen Hinweisen laufe noch. Gegenwärtig sei die EMA der Auffassung, dass die Vorteile des Impfstoffes von Astrazeneca die Risiken überwögen. Es gebe keine Belege dafür, die Verwendung des Impfstoffs in irgendeiner Bevölkerungsgruppe einzuschränken. In der kommenden Woche soll es eine aktualisierte Empfehlung geben.



Auch die Weltgesundheitsorganisation hält an Astrazeneca fest. Derzeit gebe es keinen Anlass für eine Anpassung der Empfehlungen, teilte eine WHO-Sprecherin in Genf mit.

Bundesregierung: "Vertrauen wichtig"

Die Bundesregierung verteidigte die Alterseinschränkung beim Impfen mit Astrazeneca. Ihr Sprecher Seibert verwies darauf, wie wichtig Vertrauen sei. Es entstehe dann, wenn die Menschen wüssten, dass bei den Impfstoffen ganz genau hingeguckt werde. Der Bund und die Länder hätten ebenso wie die Ständige Impfkommission die Erkenntnisse zu dem Impfstoff nicht ignorieren können.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission beschlossen, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca künftig nur noch für Menschen über 60 Jahre zu verwenden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 31.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 30.03)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 31.03.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Bundesländer: Vielerorts soll auch an den Ostertagen geimpft werden (Stand: 30.03)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.