Der Virologe Alexander Kekulé hat die Pläne der Bunderegierung kritisiert, einen großen Vorrat an Corona-Impfstoffen anzulegen.

Er sagte in seinem MDR-Podcast, die Pläne ergäben derzeit keinen Sinn. Denn die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna seien gegen den früheren Wuhan-Typ des Virus gemacht worden. Man müsse damit rechnen, dass sich die Impfstoffe weiterentwickelten. Sie jetzt zu bevorraten sei, als ob man Millionen bereits veraltete Handys einlagere. Kekulé verwies zudem auf die "relativ kritischen" Lagerfristen bei mRNA-Impfstoffen.



Als mögliche Erklärung für die Vorrats-Pläne sagte Kekulé, man habe ein massives Impfstoff-Überangebot. Dann klinge "nationale Notreserve" besser als "Mülleimer". Die Impfdosen an ärmere Länder zu verschenken sei in diesem Fall nicht leicht, weil es dort logistisch schwierig sei, die mRNA-Impfstoffe zu verteilen. Er schlug stattdessen Spenden an andere Länder vor, die einen Impfstoffmangel hätten und über die entsprechende Logistik verfügten, etwa Südkorea, Singapur, Australien, Neuseeland und Taiwan.

Dahmen (Grüne): "Eine von Angst getriebene und wenig vorausschauende Politik"

Einem ARD-Bericht zufolge plant die Bundesregierung, für jeden Bundesbürger eine Dosis Corona-Impfstoff einzulagern. Kritik daran kam auch vom Arzt und Grünen-Politiker Dahmen. Er sagte, ausgerechnet jetzt, wo die globalen Produktionskapazitäten immer größer würden, Einlagerungen vorzunehmen, sei eine von Angst getriebene und wenig vorausschauende Politik. Am Ende des Tages mache das Horten Corona-Impfstoffe global nicht verfügbar. Das sei bitter.



Die Weltgesundheitsorganisation sprach Anfang des Jahres bereits von einem „moralischen Versagen“ der reicheren Länder, weil die ärmeren kaum Zugang zu den Impfstoffen hätten. In vielen Ländern Afrikas beispielsweise liegen die Impfquoten bis heute meist im niedrigen einstelligen Bereich.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.