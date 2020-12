Natürlich muss das irritieren, wenn man die Bilder aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten sieht, wo unter großen medialem Aufwand die ersten Bürger geimpft werden und das auch noch mit einen Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde, während hier zu Lande die Menschen noch warten müssen.

Da ist unweigerlich ein Wettbewerb entstanden, dessen psychologischer Druck nicht zu unterschätzen ist. Das wurde heute deutlich, als Gesundheitsminister Jens Spahn eine nicht bestätigte Agenturmeldung zum Anlass nahm, um eine Zulassung des Impfstoffs noch vor Weihnachten ins Spiel zu bringen, obwohl das kurze Zeit später von der zuständigen Europäischen Agentur in Amsterdam wieder dementiert wurde.

Umfassende Prüfung sicherlich sinnvoll

Der allverfügbare Nachrichtenstrom auf dem Handy in der Tasche macht es möglich und führt zu zusätzlichen Irritationen, die in diesen Tagen eigentlich keiner haben will. Dennoch bleibt die Frage, ob eine Notzulassung, wie sie von einigen derzeit gefordert wird, nicht der richtige Weg wäre, um in dieser angespannten Lage mit der Impfung der besonders vulnerablen Gruppen etwa in den Altenheimen beginnen zu können, wo die Todesraten ansteigen. Für diese Gruppen könnte eine Notzulassung tatsächlich der erste Schritt aus der Angst sein, weil die frühe Impfung für den erhofften Schutz sorgen könnte.

Aber auf der andern Seite gibt es tatsächlich gute Gründe, nicht auf eine Notzulassung zu setzen. Die größere Sicherheit durch eine umfangreiche Prüfung ist dabei sicherlich eine, die man nicht unterschätzen sollte. Schließlich geht es auch um die allgemeine Akzeptanz der möglichen Impfstoffe, die gerade in Zeiten zunehmender Impfskepsis enorm wichtig ist. Denn ein möglicher Erfolg der bevorstehenden Impfkampagne kann nur dann gelingen, wenn es keine Zweifel über die Wirkung und mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs gibt. Und da ist eine breite Beteiligung aller europäischen Prüfbehörden und Agenturen sicherlich sinnvoll, um das angemessen und fundiert zu tun.

Kontingent der Impfdosen in den ersten Monaten begrenzt

Schließlich sollen bis zu 70 Prozent der Bevölkerung für eine Impfung gewonnen werden. Da darf es über Qualität und Sicherheit des Impfstoffs nur wenig Zweifel geben, was angesichts der kurzen Fristen ohnehin schon schwer genug ist, weil noch keine Langzeitbeobachtung möglich war. Eine frühe Zulassung hätte da auch aus einem anderen Grund nur eine eingeschränkte Wirkung. Das Kontingent der Impfdosen ist den ersten Monaten begrenzt. Insofern bleibt der Schutz der vulnerablen Gruppen ohnehin noch für längere Zeit die wichtigere Aufgabe.

Aber da hilft vielleicht doch die Nachricht, dass es jetzt schneller gehen könnte mit der regulären Zulassung des Impfstoffs. Setzen wir darauf, dass es auch so kommt.