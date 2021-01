UNO-Generalsekretär Guterres hat einen "Impf-Nationalismus" im Kampf gegen die Corona-Pandemie kritisiert.

Dies sei nicht nur unfair, sondern selbstzerstörerisch, twitterte Guterres. Kein Land werde sicher sein, wenn nicht alle Länder sicher seien. Hintergrund ist das Rennen vieler Regierungen um den Bezug von Impfstoff-Dosen.



Der CDU-Politiker Röttgen sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er finde es richtig, dass die deutsche Politik einem "Impf-Nationalismus" eine klare Absage erteilt habe. Der Impfstoff werde in Europa zentral von der EU-Kommission beschafft. Dagegen forderte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der Bundesregierung größere Anstrengungen bei der Bereitstellung des Impfstoffs. Man dürfe im Vergleich zu anderen Ländern nicht hinterherhinken, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktions-Netzwerk Deutschland.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangte eine neue Impfverordnung. Der Vorsitzende Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse genauer festlegen, welche Bevölkerungsgruppe wann geimpft werden solle. Bund und Länder seien gefordert, in ihren Beratungen am Dienstag dem Impf-Wirrwarr ein Ende zu setzen. - In Deutschland wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang mehr als 238.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.