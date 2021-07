Der Druck wächst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert die STIKO auf, die Corona-Impfung für alle Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu empfehlen. Ins gleiche Horn tuten Saskia Esken, Karl Lauterbach, Alexander Dobrindt, Markus Söder, Stephan Weil und, und, und.



Das ist schlicht und einfach unangemessen. Die Ständige Impfkommission hat die Aufgabe, die Daten zu Nutzen und Risiko zu prüfen und dann eine wissenschaftliche Empfehlung abzugeben. Dabei schaut sie nur auf eines, nämlich auf das einzelne Kind, den einzelnen Jugendlichen. Auf der Risiko-Seite ist bekannt, dass es nach der Impfung sehr, sehr selten zu Herzentzündungen kam.

Schwere Corona-Verläufe sind sehr selten

Auf der Seite des Nutzens profitieren die meisten Kinder und Jugendlichen aber kaum medizinisch von der Impfung, weil eben schwere Corona-Verläufe in dieser Altersgruppe so selten sind.



Anders sieht es bei Kindern mit Vorerkrankungen aus, für die die STIKO die Impfung ja auch empfehlt. Natürlich gibt es auch noch Long-Covid, aber eine Studie aus Sachsen zeigt, dass auch viele nicht infizierte Kinder unter lang anhaltenden Beschwerden leiden. Hier scheint weniger das Virus, als die bedrückende Situation insgesamt eine Rolle zu spielen. Für die ist aber nicht die STIKO, sondern die Politik zuständig.

"Die STIKO ist aus gutem Grund unabhängig"

Die hat quer durch alle Parteien schon vorab die Impfung der Jungen als Weg zu Schulöffnung und Erreichung der Gruppenimmunität propagiert. Die STIKO kam zu einem anderen Ergebnis. Damit wollen sich nun viele nicht abfinden. Die STIKO ist aber aus gutem Grund unabhängig, soll nur der Forschung folgen, nicht politischen Wünschen, die vielleicht auch durch die kommende Wahl an Dringlichkeit gewinnen. Eigentlich sagen alle, die jetzt Druck machen, sie hörten auf die Wissenschaft. Dann sollen sie die STIKO bitte in Ruhe ihre Arbeit machen lassen. Gibt es neue Erkenntnisse, wird sie die Empfehlung anpassen, vorher nicht.

Davon unabhängig können Eltern nach einer individuellen Abwägung von Risiken und Nutzen eine Impfung anstreben, vielleicht weil die Sorge ihres Kindes vor Corona so groß ist. Das ist von den STIKO-Empfehlungen abgedeckt. Jens Spahn will das auch für alle möglich machen. Gut so. Aber für die politischen Probleme - Schulöffnung und auch Gruppenimmunität - müssen politische Antworten gefunden werden. Der wichtigste Schutz der Kinder ist nach wie vor die Impfung der Erwachsenen. Und hier lässt das Tempo gerade nach. An dieser Stelle ist Überzeugungsarbeit viel dringender, als bei der STIKO.