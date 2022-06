Impfung gegen Affenpocken (pa/CHROMORANGE)

Betroffen seien etwa Menschen, die einen engen körperlichen Kontakt zu Infizierten gehabt hätten, sowie Personal in Laboren, teilte die Stiko in Berlin mit. Für die Impfung stehe der in der Europäischen Union zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex zur Verfügung. Nach Angaben der Kommission sind bislang 130 Affenpockenfälle in Deutschland bekannt.

