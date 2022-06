Impfung gegen Affenpocken (pa/CHROMORANGE)

Zu diesen besonders gefährdeten Gruppen zählt die Stiko explizit auch Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben, sowie Personal in Speziallaboratorien. Da der Impfstoff zunächst nur eingeschränkt verfügbar sei, sollten zunächst Kontaktpersonen geimpft werden. Eine Immunisierung erfolgt durch zwei Impfdosen, die in einem Abstand von mindestens 28 Tagen verabreicht werden. Für Personen, die in der Vergangenheit bereits gegen Pocken geimpft wurden, reicht eine einmalige Impfung aus.

Für Kontaktperson oder medizinisches Personal ohne ausreichende Schutzausrüstung empfiehlt die Stiko eine Impfung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kontakt mit dem Virus. Nach Angaben der Kommission sind bisher 130 Affenpockenfälle in Deutschland bekannt.

