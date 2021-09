Die Bundesregierung will zeitnah darüber entscheiden, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten über deren Impfstatus gegen das Corona-Virus befragen dürfen.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, er gehe davon aus, dass man bis Ende der Woche wisse, was möglich sei. Die Gespräche innerhalb der Regierung seien aber schwierig. Regierungssprecher Seibert sagte, es gebe Argumente dafür und dagegen. Bundesarbeitsminister Heil lehnt ein Auskunftsrecht für Arbeitgeber bislang ab. Dagegen tendiert Bundesgesundheitsminister Spahn nach eigenen Worten dazu, dass Arbeitgeber in den nächsten sechs Monaten nach dem Impfstatus fragen dürfen. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In der heute verlängerten Corona-Arbeitsschutzverordnung ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen.

