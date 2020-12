Die Ständige Impfkommission hat Kritik daran zurückgewiesen, dass sie noch keine offizielle Empfehlung für die geplanten Corona-Impfungen vorgelegt hat.

Der STIKO-Vorsitzende Mertens sagte im Deutschlandfunk, man könne keinen Impfstoff empfehlen, der formal noch gar nicht zugelassen sei. Zudem müssten Daten zur Wirksamkeit des Stoffes in bestimmten Altersgruppen und bei Vorerkrankungen noch abschließend geprüft werden. Mehr Schnelligkeit, als dabei derzeit an den Tag gelegt werde, könne es gar nicht geben.



Mertens zufolge sollen die Gesundheitsbehörden der Länder voraussichtlich noch in dieser Woche über den Inhalt der offiziellen Empfehlung informiert werden. Dann könnten sie mit der Vorbereitung für die Impfungen beginnen. Ziel sei zunächst, Menschen mit hohem Risiko für schwere und tödliche Verläufe einer Infektion zu schützen. Ein epidemiologischer Effekt werde sich dagegen erst nach Monaten einstellen.



So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden.

