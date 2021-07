Der Immunologe Watzl hat Äußerungen des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Aiwanger zum Risiko der Coronaimpfungen zurückgewiesen.

Die grippe-ähnlichen Impfreaktionen seien bekannt und es gebe nur sehr selten schwere Nebenwirkungen, sagte Watzl im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diese seien auch gut dokumentiert. So stehe die Zahl der Todesfälle nach einer Sinusvenenthrombose im Zusammenhang mit einer Impfung mit Astrazeneca mit aktuell 24 in keinem Verhältnis zu der Zahl der Coronatoten mit etwa 90.000.



Aiwanger hatte unter anderem gesagt, in seinem Umfeld berichteten immer mehr Menschen von Nebenwirkungen, bei denen einem "die Spucke wegbleibt". Watzl betonte, wenn man sich nüchtern auf die Fakten beziehe gebe es keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Wer sich gegen eine Impfung entscheide, entscheide sich für eine Infektion. Maßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen und sich testen lassen reichten alleine nicht aus, um das Virus einzudämmen. Und auch wenn die Impfung nicht bei jedem gleich gut wirke, so könne es damit nicht mehr zu Superspreading-Events kommen, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

