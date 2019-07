Wer mit einem Hund ins Ausland will, braucht einen EU-Haustierpass. Doch der allein garantiert keineswegs die Reisefreiheit. In einigen Ländern gibt es besondere Vorschriften. Von der Maulkorbpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kroatien bis zu medizinischen Vorsorgemaßnahmen in Schweden.

Darum rät die Bochumer Tierärztin Dr. Barbara Classen, sich frühzeitig zu informieren. Auch im Hinblick auf die Zusammensetzung einer Reiseapotheke.

"Man sollte mindestens vier Wochen vor Reiseantritt den Tierarzt aufsuchen und mit ihm durchsprechen, in welches Land man fährt, und entsprechend dann eine Reiseapotheke zusammenstellen, individuell für das Tier."

Insbesondere, was die Gefahr der Übertragung bestimmter Krankheiten betrifft. So verlangen Großbritannien und skandinavische Staaten zusätzlich zu den üblichen Impf-Angaben im EU-Haustierpass vor der Einreise einen aktuellen Titer-Nachweis. Tierärztin Barbara Classen:

"Titer heißt, dass das Blut untersucht wird auf vorhandene Antikörper gegen das Tollwut-Virus."

Nur wenn der Wert stimmt, darf der Hund mit.

Hund beim Zoll anmelden nicht vergessen

Nicht zwingend vorgeschrieben, aber dringend empfohlen wird für Schweden zusätzlich eine Impfung gegen Staupe und Leptospirose. Vor der Einreise nach Schweden muss der Hund übrigens beim Zoll angemeldet werden. Das geht kostenlos über die Internetseite des Zollamtes.

Darum sollte ein Urlaub mit tierischem Anhang in diesen Ländern frühzeitig geplant werden, rät Amtstierärztin Annette Ferdinand.

"Großbritannien verlangt zum Beispiel, dass zwischen der Entnahme der Blutprobe und ersten Einreise mindestens drei Monate vergangen sind."

Klarheit verschafft ein Beratungsgespräch beim Tierarzt. Das gilt auch für weitere Besonderheiten bei Urlaubsreisen mit Hund, sagt Tierärztin Classen.

"Für die Einreise nach Skandinavien und England ist zusätzlich auch noch eine tierärztliche Bescheinigung im EU-Ausweis nötig über die kurzfristig durchgeführte Bandwurmbehandlung."

Ohne einen komplett ausgefüllten EU-Haustierpass sollte man nicht in den Urlaub starten. Sonst drohen, warnt Amtstierärztin Ferdinand, spätestens bei der Rückkehr aus einem Nicht-EU-Land Probleme. Also etwa aus der Türkei, aber auch aus der Schweiz.

"Man kann sehr viel Ärger bekommen, wenn man wieder rein möchte und ausgerechnet da erwischt wird. Dann sitzt der Hund irgendwo an der Grenzkontrollstelle fest und wird erst einmal wochenlang festgehalten."

Aufpassen wegen Insekten, je südlicher, desto mehr

Probleme kann es auch bei Reisen nach Kroatien geben. Kroatien ist zwar Mitglied der EU, aber nicht Mitglied des Schengener Abkommens, so dass an der slowenisch-kroatischen Grenze die Kontrollen streng gehandhabt werden.

In manchen Ländern benötigt man außerdem noch vorgeschriebenes Zubehör. In Italien etwa besteht eine Anleinpflicht, wobei die Leine nicht länger als 1,5 Meter sein darf. Und: Einen Maulkorb sollte man auch dabei haben.

Je weiter man mit Hund in Richtung Süden reist, so Tierärztin Classen, um so mehr drohen Krankheiten, die durch Insekten übertragen werden, die man hierzulande nicht kennt.

"Ja, es sind beispielsweise in den Mittelmeerländern besonders die Sandmücken. Und da kann man "Spot-On-Präparate" anwenden oder bestimmte Halsbänder, die da sehr nützlich sind."

Das sind Sprays oder Tinkturen, die auf das Fell des Hundes aufgetragen werden, um die Schädlinge abzuhalten.