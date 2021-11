Eine französische Seniorin wird geimpft. (Philippe Lopez / AFP)

Das in Kopenhagen ansässige Europa-Büro der WHO veröffentlichte einen Bericht, wonach allein in der Altersgruppe über 60 in rund 30 europäischen Ländern seit Beginn der Impfkampagne insgesamt 470.000 Todesfälle verhindert wurden. Die Altersgruppe unter 60 wird in der Schätzung nicht berücksichtigt.

Die Studie zeige, dass die Impfstoffe das täten, was sie versprächen, sagte WHO-Europadirektor Kluge. Sie retteten Leben, indem sie einen hohen Schutz vor schweren Verläufen und dem Tod böten. In manchen Ländern wäre die Todeszahl ohne die Impfstoffe heute doppelt so hoch.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.