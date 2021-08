Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, hat die Debatte über die Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen als Stellvertreterdiskussion bezeichnet.

Absolut entscheidend für den Verlauf der "vierten Welle" sei vielmehr eine hohe Impfquote bei den 18- bis 59-Jährigen, sagte Mertens "Spiegel Online". Zum Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz erklärte er, es sei die Freiheit der Politik, so etwas im Sinne der allgemeinen Gesundheitsvorsorge anzubieten. Mertens zufolge kann wohl in den nächsten zehn Tagen mit einer Empfehlung der Stiko für die 12- bis 17-Jährigen gerechnet werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich zuvor darauf verständigt, dieser Altersgruppe flächendeckende Impfangebote zu machen. Sie setzten sich damit über die Position der Ständigen Impfkommission hinweg, die Immunisierungen von so jungen Menschen nur bei bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf mit sich bringen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.