In ganz Deutschland haben die Bundesländer in aller Eile Impfzentren hochgezogen, die dann zunächst leerstanden. Immer noch fragen sich derweil viele praktizierende Ärzte: Warum werden wir nicht stärker eingebunden?

Brandenburg ist nicht allein, aber der dortige Hausärzteverband meldete sich zunächst zu Wort. Karin Harre, Vorsitzende des Verbandes, erklärte, dass sie in ihren Praxen bereit stünden, Corona-Schutzimpfungen vorzunehmen. "Die Zeit drängt. Gerade für die jetzige erste Gruppe der Senioren über 80 Jahren wäre es wichtig, wohnortnah von ihren Hausärzten geimpft zu werden", sagte Harre. Daher unterstützten die Mediziner ein Papier der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Darin wird gefordert, dass die Immunisierungen auch beim Hausarzt und in anderen Praxen zügig in Angriff genommen wird. Denn: "Die Ärzte kennen ihre Patienten am besten und wissen aus ärztlicher Sicht, wer zu den medizinisch priorisierten Gruppen zählt." Auf etwaige Probleme bei der Kühlung der Impfstoffe und die notwendigen räumlichen Voraussetzungen ging sie allerdings nicht weiter ein.

Betriebsärzte: "Absolut eine Perspektive"

De Allgemeinmediziner sind mit ihrem Angebot nicht allein. Auch die Betriebsärzte wundern sich. Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbandes der Betriebsärzte, sagte im Deutschlandfunk zum Thema Impfungen in den Unternehmen: "Ja, das ist absolut eine Perspektive. Wir haben diese Perspektive auch Herrn Spahn angeboten und warten noch auf eine Antwort." Bislang habe sich der Bundesgesundheitsminister aber nicht auf das Angebot gemeldet.



Rund 20.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte seien in Deutschland tätig, die ja auch bei Grippeschutz- und Pneumokokken-Impfungen eingespant seien. Rechtlich sehe man daher keine Probleme. In den Unternehmen könnte man gut Prioritäten setzen, etwa mit Blick auf Krankenhauspersonal, aber "auch beim Reinigungspersonal, das exponiert arbeitet", erklärte die Verbandsvertreterin. Logistisch sei es natürlich schon anspruchsvoll, aber man könne ja zum Beispiel den Impfstoff von Astrazeneca einsetzen, der nicht so extrem gekühlt werden müsse.

Was Scholz nicht erleben möchte

Der Verband hofft nun auf eine Antwort aus dem Bundesgesundheitsministerium - und will zur Not auch nochmal nachhaken. Unterstützung kam vom Bundesfinanzminister. "Ich möchte nicht erleben, dass wir plötzlich Millionen Impfdosen haben, die nicht verimpft werden", hatte Vize-Kanzler Olaf Scholz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" betont. Deswegen sollten auch Haus- und Betriebsärzte bei der Impfung von Menschen einbezogen werden.

