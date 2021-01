Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, fordert ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei den Impfungen gegen das Coronavirus.

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe rief Reinhardt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dazu auf, die Impfkampagne abgestimmt und zeitgleich zu organisieren. Ein Potpourri länderspezifischer Regelungen, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft würden und wie Impftermine vereinbart werden könnten, führe nur zur Verunsicherung. Reinhardt warb zugleich um Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt zunächst alte Menschen in Pflege- und Seniorenheimen geimpft würden. Das brauche seine Zeit, so der Ärztekammer-Präsident.

