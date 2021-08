Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Pläne mehrerer Bundesländer kritisiert, Kinder und Jugendliche in Schulen gegen das Coronavirus zu impfen.

Diese stünden in den Schulen sehr stark unter Gruppenzwang, so dass eine freie und unabhängige Entscheidung schwierig werde, sagte der Bundessprecher der Organisation, Maske, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er riet stattdessen zur Impfung in Praxen. Dort kenne der Arzt das Umfeld und könne Eltern besser beraten.



Dagegen begrüßte der Chef des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, Impfungen an Schulen. Alles was die Sicherheit dort schnell erhöhe, sei gut. Die Befürchtung, dass ein Gruppendruck auf nicht-impfwillige Schüler beziehungsweise deren Eltern ausgeübt werden könnte, teilt Meidinger nach eigenen Worten nicht.

