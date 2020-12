Impfungen gegen Corona Die am stärksten Bedrohten zuerst Ein Kommentar von Stephan Detjen

Es ist richtig, wenn die Regierung die Reihenfolge der zu impfenden Gruppen durch eine Verordnung bestimmt und besonders bedrohte Menschen vorzieht, kommentiert Stephan Detjen. „Das ist das Gegenteil jenes utilitaristischen Impulses, der etwa die britische Politik am Anfang der Pandemie prägte.“

Die langen Lockdown-Abende sind eine gute Gelegenheit, sich beim Betrachten von Katastrophenfilmen vor Augen zu führen, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Steven Soderberghs "Contagion" aus dem Jahr 2011 zum Beispiel illustriert anschaulich, wie das mit dem Impfen ablaufen könnte, wenn es keine Ständige Impfkommission gäbe. Als es am Ende von Soderberghs Seuchendrama endlich einen Impfstoff gegen das mörderische Filmvirus gibt, transportieren Militärkonvois das Serum in schwer bewachte Impfzentren. In welcher Reihenfolge die Bevölkerung die begehrten Impfungen erhält, wird in einer Lotterie entschieden.

In Deutschland hat die Ständige Impfkommission – STIKO – jetzt ein besseres Verfahren vorgeschlagen. Die Empfehlung, zuerst die am meisten bedrohten Menschen – über 80-Jährige, Bewohner von Heimen und Pflegeeinrichtungen sowie Pflege- und Krankenhauspersonal - zu impfen, folgt einem ethischen Imperativ. Das ist das Gegenteil jenes utilitaristischen Impulses, der etwa die britische Politik am Anfang der Pandemie prägte, nämlich Alte und Schwache zu isolieren und hintanzustellen, um prioritär die wirtschaftlichen Produktivkräfte zu schützen. Deutschland sollte der Impfkommission folgen und einen anderen Weg einschlagen.

Die Krise zwingt Gesellschaften und politische Systeme, sich bei solchen Abwägungen ihrer immateriellen Grundlagen zu versichern. Das Dilemma dürfte für die Politik noch schärfer werden, als es die Impfkommission voraussieht: Wenn in der ersten Tranche der Impfstoffproduktion gut acht Millionen Dosen zur Verfügung stehen, wird das kaum ausreichen, um alle in der Empfehlung an erster Stelle Genannte auch tatsächlich in den ersten Wochen des Jahres zu impfen. Zu Recht fordert deshalb die Stiftung Patientenschutz, die Priorisierung von besonders vulnerablen, also gesundheitlich Schwachen und bedürftigen Menschen noch klarer zu formulieren.

Es wird hoffentlich keine Zeit bleiben, noch weitere Expertenkommissionen oder den Bundestag damit zu befassen. Wenn es gut geht, ist es eine Frage von Tagen, bis der Impfstoff auch in Deutschland zur Verfügung steht. Forscher und Pharmaunternehmen waren zum Glück schneller als das Parlament. Deshalb ist es richtig, wenn die Regierung von ihrem gesetzlich eingeräumten Recht gebraucht macht, die Reihenfolge der Impfgruppen durch eine Verordnung zu bestimmen.

Für das Parlament bleibt im nächsten Jahr genug zu tun. Dazu gehört die Regelung einer Impfpflicht, wie sie seit März dieses Jahres für den Masernschutz in Schulen, Kitas und Gemeinschaftseinrichtungen gilt. Auch das folgt einem ethischen Imperativ: dem Einzelnen wird nicht zum Selbstschutz, sondern im Interesse der Gemeinschaft sowie zum Schutz besonders Schwacher und Verletzlicher die Impfung abverlangt, zumindest dann, wenn in Schulen, Betreuungseinrichtungen oder Heimen öffentliche Leistungen in Anspruch genommen werden. Die Zeit würde reichen, ein Jahr nach der Masern- auch eine COVID-Impfpflicht gesetzlich zu regeln.

