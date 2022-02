In Sachsen-Anhalt sollen die ersten Apotheken bald Corona-Schutzimpfungen anbieten. (dpa/Horst Galuschka)

In Sachsen-Anhalt seien bislang 117 Apothekerinnen und Apotheker geschult worden, teilte die dortige Apothekenkammer auf Anfrage mit. Man sei noch nicht in das Impfgeschehen eingestiegen, da der Bedarf derzeit noch durch die Arztpraxen gedeckt werde. Auch anderswo scheint die Nachfrage nach den Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker derzeit gering zu sein. Das Robert Koch-Institut wies beispielsweise bis Freitag für Niedersachsen 1.135 Impfungen in Apotheken aus, insgesamt waren es dort zuletzt 126.000 pro Woche. In Bremen verabreichten die Apothekerinnen oder Apotheker lediglich 20 Piekse gegen COVID-19.

Bis Mitte des Monats beteiligten sich 85 von insgesamt 1.800 Apotheken bundesweit an den Corona-Schutzimpfungen. Impfbereite Apotheken sind auf einem Online-Portal zu finden, das vom Deutschen Apothekerverband betrieben wird.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.