Bundesgesundheitsminister Spahn fordert die Länder vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Standby bereitgehalten hätten, nun wieder startbereit machen.

Zudem riet Spahn dazu, in einem ersten Schritt alle Menschen über 60 schriftlich zur Impfung einzuladen. Dies habe auch bei den Erstimpfungen gut geklappt. Zuletzt hatte auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach für eine Wiedereröffnung der Impfzentren geworben.

Vorschlag für Bund-Länder-Treffen

Derweil äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Müller skeptisch zu Spahns bereits am Wochenende geäußerter Forderung nach einem Bund-Länder-Treffen zum Thema Booster-Impfungen. Im ZDF sagte der SPD-Politiker, wenn man nicht nur "zum Plaudern" zusammenkommen wolle, müsse klar sein, was dort eigentlich besprochen werden solle. Dazu habe er aber noch nichts gehört. Man sei längst dabei, die Booster-Impfungen durchzusetzen.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig forderte schnellere Auffrischungsimpfungen vor allem für ältere Menschen. Im ARD-Fernsehen sagte die SPD-Politikerin, die Lage sei gerade für diese Gruppe sehr gefährlich. Deshalb müsse darauf der Schwerpunkt liegen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte indes der "Bild am Sonntag", man brauche Booster-Impfungen nicht nur für die über 70-Jährigen, sondern für alle.



Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Wochenende den Vorschlag für ein Bund-Länder-Treffen gemacht. Aktuelle Daten aus Israel zeigten, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied mache, um die vierte Welle zu brechen, betonte er.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.