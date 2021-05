Der digitale Impfnachweis kommt, noch in diesem Quartal. Also spätestens am 30. Juni, vor oder zumindest gegen Anfang der Sommerferien. Aber wird sich der digitale Impfnachweis auch gleich überall ausstellen lassen? Speziell das Nachdigitalisieren für bereits Geimpfte wird komplex.

Hausärzte-Vertreter warnen bereits ja davor, die Praxen zum Passamt des Gesundheitswesens zu machen. Solche Kritik verstummt in der Regel mit der entsprechenden Vergütung. Das gilt auch für die Einbindung der Apotheken: Die sollen ja ebenfalls Papier-Impfpässe prüfen und Digital-Zertifikate ausdrucken können.

Ärzte- wie Apothekenverbände sind in einer guten Verhandlungsposition, noch dazu mit einem Gesundheitsminister, der sich in der Corona-Krise ohnehin großzügig zeigt - man erinnere sich an die üppige Apotheken-Vergütung für die Abgabe von FFP2-Masken. Geld alleine löst aber nicht alle Digitalisierungsprobleme: Schon jetzt gilt es als ausgeschlossen, dass bis Ende Juni alle Praxen auf das Impfnachweis-System zugreifen können. Denn in deutschen Praxen wird mit mehr als 100 verschiedenen Softwaresystemen gearbeitet. Nicht bei allen wird das Update rechtzeitig fertig sein. Die alternative Abfrage des Digitalzertifikats über den Browser wiederum kann, je nach Umsetzung, Sicherheitsrisiken bergen.

Das EU-Projekt ist durchaus vorzeigenswert

Auch bei den Impfzentren stellen sich praktische Fragen. Im Idealfall öffnen die Impfzentren ihre Datenbanken, drucken einen QR-Code aus und verschicken ihn an die Geimpften. Allerdings fehlen bei zehn Prozent der Impfzentren die notwendigen Daten dafür. Zudem überlegt manches Bundesland bereits, mäßig frequentierte Impfzentren demnächst aus Kostengründen zu schließen. Dann müsste die Nachdigitalisierung irgendwo auf einem Amt stattfinden.

Es warten also einige logistische Herausforderungen. Dabei ist das EU-Projekt selbst durchaus vorzeigenswert: Denn ein länderübergreifendes System für den Nachweis von Impfungen, Tests und Genesungen - und zwar inklusive Digital-Zertifikat, Übermittlungs-Infrastruktur und Verifizierungs-App - das ist in dieser Corona-Krise bislang einzigartig. Und kann womöglich sogar weltweit Standards setzen.

Natürlich lässt sich trotzdem fragen, ob es bei den europäischen Planungen nicht flotter und bei den Detailverhandlungen nicht kürzer gegangen wäre. Dänemark hat zum Beispiel bereits einen Digital-Impfnachweis und könnte schnell mit dem neuen EU-System loslegen, muss jetzt aber auf die rechtliche Grundlage warten. Deutschland wird bei diesem Digitalprojekt dagegen absehbar weder Vorreiter noch Nachzügler sein. Aber die Erinnerung von Gesundheitsminister Jens Spahn kann sicher nicht schaden: Der Impfpass aus Papier wird auf Reisen weiterhin anerkannt.

