Nach der EU-Einigung auf ein einheitliches digitales Corona-Zertifikat rechnet Bundesgesundheitsminister Spahn damit, dass der elektronische Impfpass in Deutschland wie geplant bis Ende Juni zur Verfügung stehen wird.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, nun gebe es einheitliche Rechtsrahmen und Standards. Die entsprechende App, in die das Impfzertifikat eingescannt werden kann, solle in den kommenden Wochen fertig sein. Danach sollen Hausärzte und Apotheker die Corona-Impfungen nachträglich digital erfassen. Spahn betonte, ihr Aufwand solle entsprechend vergütet werden. Verbandsvertreter hatten zuvor bemängelt, dass der Aufwand der Nach-Digitalisierung nicht zumutbar sei.



Der CDU-Gesundheitspolitiker und Vorsitzende der Ärztekammer Nordrhein, Henke, äußerte Verständnis für die Hausärzte. Henke sagte im Deutschlandfunk, man könne dafür nicht bis zu 40 Millionen Menschen Patientenkontakte in den Praxen riskieren. Er betrachte die Verbandskritik aber auch als Teil der Verhandlungen über die Vergütung.

