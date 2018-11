Medizinprodukte, wie Herzschrittmacher, Hüftprothesen oder Brustimplantate, sorgen offenbar zunehmend für Probleme.

Das hat eine weltweite Recherche unter dem Namen "The Implant Files" ergeben, an der in Deutschland die Süddeutsche Zeitung, der NDR und der WDR beteiligt waren. Demnach wurden im vergangenen Jahr in Deutschland etwa 14.000 Vorkommnisse gemeldet, darunter auch Todesfälle durch Medizinprodukte - dreimal so viel wie zehn Jahre zuvor. Das Bundesgesundheitsministerium konnte den Grund für den Anstieg nicht benennen, da nicht erfasst wird, wieviele Medizinprodukte überhaupt eingesetzt werden.



Eine neue Richtlinie, die in der EU ab 2020 gelten soll, halten die Journalisten nicht für ausreichend. Es werde weder eine unabhängige, staatliche Zulassung eingeführt, noch seien klinische Vergleichsstudien nötig, heißt es.