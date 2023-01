Energieversorgung

Ersatz für russisches Pipeline-Öl kommt künftig per Schiff. (pa/dpa/Danny Gohlke)

Grund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Betroffen sind die PCK- Raffinerie in Schwedt sowie die Raffinerie in Leuna, die vor allem Ostdeutschland mit Treib- und Brennstoff versorgen. Sie verarbeiteten jahrzehntelang russisches Rohöl aus der Druschba-Pipeline und müssen sich nun auf andere Bezugsquellen umstellen.

Allerdings reichen die bislang vertraglich zugesicherten Mengen aus anderen Ländern nicht aus. Die Verarbeitung liege unterhalb der durchschnittlichen Auslastung der Raffinerie der letzten Jahre, sagte eine Sprecherin in Leuna. Für die PCK-Raffinerie wird eine Auslastung von zunächst 70 Prozent angenommen.

Der Ersatz des russischen Pipeline-Öls ist verbunden mit deutlich höheren Logistikkosten, denn das Öl wird zunächst per Schiff im polnischen Hafen Danzig sowie in Rostock angelandet und dann per Pipeline in die ostdeutschen Raffinerien gepumpt.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.