Kabinettsklausur in Meseberg

Ihr Sprecher Büchner erklärte in Berlin, mögliche wirtschaftliche Impulse seien ein zentrales Thema bei dem Treffen. Beispielsweise würden in Kürze Pläne von Bundesfinanzminister Lindner beschlossen. Büchner bezog sich dabei auf das sogenannte Wachstumschancengesetz. Dieses - so der Regierungssprecher weiter - umfasse milliardenschwere Steuerentlastungen vor allem für kleine und mittelständische Firmen. Es sei jetzt die richtige Zeit, um in Deutschland zu investieren.

Familienministerin Paus von den Grünen hatte verhindert, dass die Vorlage des FDP-Politikers Lindner vom Kabinett verabschiedet werden konnten. Sie will höhere Summen für die von ihr geplante Kindergrundsicherung durchsetzen.

