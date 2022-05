Das Wappen des Bundeslandes Thüringen (dpa / picture alliance / blickwinkel)

In 22 Fällen habe sich kein Bewerber gefunden, teilte das Landesamt für Statistik in Erfurt mit. Weil kein Wahlvorschlag abgegeben worden sei, würden leere Stimmzettel ausgegeben. Die Wahlberechtigten seien aufgerufen, eigene Vorschläge zu notieren und in die Urnen zu werfen.

