In anderen Ländern gefährdet Was bedeutet uns Demokratie?

In vielen europäischen Ländern kann man einen politischen Rechtsruck bemerken und in Deutschland ist die AfD mittlerweile in allen deutschen Länderparlamenten vertreten. Vor diesem Hintergrund wollen wir der Frage nachgehen, wie es um das Demokratieverständnis und das politische Engagement bei den Bürgern in Deutschland bestellt ist.

Eine Sendung von Alfried Schmitz und Brigitte Baetz (Moderation)