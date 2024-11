Weltneuheit

In Australien gestrandeter Kaiserpinguin wieder im Meer

Ein Anfang November in Australien gestrandeter Kaiserpinguin aus der Antarktis ist zurück im Ozean. Der auf den Namen Gus getaufte Vogel sei an der Südküste des Landes von einem Schiff aus in die Freiheit entlassen worden, teilte das für Biodiversität und Artenschutz zuständige Ministerium mit. Zuvor habe er alle tierärztlichen Gesundheitschecks bestanden.