Regenfälle

Durch den Starkregen kam es bei Oberstdorf in Bayern zu einem Erdrutsch. (Davor Knappmeyer / dpa / Davor Knappmeyer)

Höhere Pegelstände verzeichneten vor allem kleinere Gewässer. An den meisten mittleren und größeren Flüssen stieg das Wasser dagegen nicht. In Teilen Bayerns waren in der vergangenen Nacht bis zu hundert Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Zahlreiche Keller liefen voll, Straßen wurden durch Äste blockiert.

In Sachsen-Anhalt ist wegen des Regens in der vergangenen Nacht die Waldbrandgefahr in den meisten Regionen deutlich gesunken. In den letzten Wochen hatte es wegen der anhaltenden Trockenheit einige Flächen- und Waldbrände gegeben.

In Nordrhein-Westfalen wurde der Dortmunder Hauptbahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Ein Bahn-Sprecher teilte mit, ein Stellwerk sei nach einem Wassereinbruch ausgefallen. Die Störung werde voraussichtlich noch bis in den späten Abend dauern. Die Bahn wollte einen Ersatzverkehr einrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.