Basketball-Bundesligist Alba Berlin kann vorerst weiter vor Zuschauern spielen. (imago images/camera4+)

Sie setzen damit den jüngsten Beschluss von Bund und Ländern nicht vollständig um. Der Berliner Senat beschloss, vom 28. Dezember an bis zu 3.000 Zuschauer im Freien sowie 2.000 Zuschauer in geschlossenen Räumen zuzulassen. Voraussetzung ist unter anderem, dass solche Veranstaltungen nach 2G-plus-Regeln stattfinden, also nur Geimpften und Genesenen offenstehen, die zudem noch einen aktuellen Test vorweisen müssen. In Hamburg dürfen unter freiem Himmel und unter 2G-Bedingungen auch weiterhin Sportveranstaltungen mit weniger als 5.000 Teilnehmern stattfinden. In Innenräumen sind es maximal 2.500 Teilnehmer.

Am Dienstag hatten Bund und Länder vereinbart, dass überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember ohne Zuschauer stattfinden müssen.

