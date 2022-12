Corona-Pandemie

Zahlreiche Städte in China erlauben den Infizierten ohne oder mit nur milden Symptomen die Rückkehr an den Arbeitsplatz. (Uncredited / kyodo / dpa / Uncredited)

Die regierunsnahe Zeitung "Global Times" nannte unter anderen Millionenmetropolen wie Chongqing und Guiyang im Südwesten oder Wuhu in der Provinz Anhui. In dem Bericht war von einer "besseren Balance zwischen epidemischer Vorbeugung und sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung" die Rede. China hatte nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Kontaktverfolgung seine harte Corona-Politik am 7. Dezember plötzlich aufgehoben. Die Kehrtwende wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen. Tausende Menschen hatten gegen die strengen Corona-Regeln demonstriert.

